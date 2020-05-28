В Кузбассе росгвардейцы уничтожили артиллерийский снаряд, обнаруженный местным жителем во время строительных работ

В инженерно-техническое отделение новокузнецкого ОМОН Росгвардии поступила информации, что в один из городских музеев местный житель принес в качестве экспоната предмет, схожий с боеприпасом. По предварительным данным, находку мужчина обнаружил во время фундаментных работ на своем приусадебном участке.

Для проверки информации на адрес прибыли саперы ОМОН. Взрывотехники установили, что найденным предметом является, предположительно, боевой артиллерийский снаряд, представляющий угрозу. Бойцы вывезли находку на безопасный участок, где ее уничтожили с помощью накладного заряда.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сразу же сообщать в полицию, ни в коем случае не переносить и не перевозить их самостоятельно. Неосторожное обращение с такими находками может привести к взрыву. Кроме этого, на территории области продолжает действовать профилактическая операция «Оружия», в рамках которой граждане могут добровольно выдать незаконный арсенал и получить за это денежное вознаграждение. Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону.