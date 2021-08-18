В Кузбассе росгвардейцы в результате преследования задержали нетрезвого водителя

В Кемерово экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал нетрезвого водителя, который попытался скрыться с места ДТП на своем авто.
В дневное время росгвардейцы патрулировали проспект Ленина, когда заметили ДТП на перекрестке с улицей Дзержинского. Водитель автомобиля «Тойота Плац» совершил столкновение с иномаркой «Тойота Марк 2», после чего продолжил движение на запрещающий сигнал светофора. Стражи правопорядка включили проблесковые маячки и приступили к преследованию злоумышленника, который создавал аварийные ситуации на проезжей части при попытке скрыться. Росгвардейцы остановили иномарку на улице Руковишникова под управлением 27-летнего кузбассовца с признаками алкогольного опьянения.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали водителя сотрудникам органов внутренних дел.
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