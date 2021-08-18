В Кузбассе росгвардейцы в результате преследования задержали нетрезвого водителя

Погода в Кузбассе испортится из-за холода из Арктики Ухудшение погоды ожидается в конце рабочей неделе в Кемеровской области, что связано с приходом...

В школах Кузбасса с 1 сентября будут действовать новые правила из-за COVID-19 В Министерстве образования Кузбасса рассказали NGS42.RU, в каком формате и с какими ограничениями...

В Кузбассе назначили нового начальника департамента ГО и ЧС В Кемеровскую область назначили начальника департамента ЧС правительства региона. Должность занял...