Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе росгвардейцы в результате преследования задержали нетрезвого водителя

В Кемерово экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал нетрезвого водителя, который попытался скрыться с места ДТП на своем авто.

В дневное время росгвардейцы патрулировали проспект Ленина, когда заметили ДТП на перекрестке с улицей Дзержинского. Водитель автомобиля «Тойота Плац» совершил столкновение с иномаркой «Тойота Марк 2», после чего продолжил движение на запрещающий сигнал светофора. Стражи правопорядка включили проблесковые маячки и приступили к преследованию злоумышленника, который создавал аварийные ситуации на проезжей части при попытке скрыться. Росгвардейцы остановили иномарку на улице Руковишникова под управлением 27-летнего кузбассовца с признаками алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали водителя сотрудникам органов внутренних дел.

Происшествия
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
18/08/2021
Происшествия
Топ
Кемерово

Популярное за месяц
Проверка юридического лица на соответствие требованиям к использованию птицы в культурно-зрелищных целях и её содержанию.
Более 260 вопросов задали кузбассовцы медикам в ходе марафона «COVID: остаться в живых»
В Мариинске побывали участники Крестного хода, посвященного 130-летию путешествия на восток цесаревича Николая
В Чебулинском округе проходит модернизация центра мордовской культуры
В Кузбассе стартовал марафон об эпидемиологической ситуации в регионе «COVID: остаться в живых»
Активная фаза учения Росгвардии «Заслон-2021» проходит в Кузбассе
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Погода в Кузбассе испортится из-за холода из Арктики
Ухудшение погоды ожидается в конце рабочей неделе в Кемеровской области, что связано с приходом...
В школах Кузбасса с 1 сентября будут действовать новые правила из-за COVID-19
В Министерстве образования Кузбасса рассказали NGS42.RU, в каком формате и с какими ограничениями...
В Кузбассе назначили нового начальника департамента ГО и ЧС
В Кемеровскую область назначили начальника департамента ЧС правительства региона. Должность занял...
Программа социальной газификации жилых домов стартовала в Кузбассе
Реализация программы социальной газификации для жителей частных домов началась в Кузбассе. До 2022...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus