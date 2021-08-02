В Кузбассе росгвардейцы вернули похищенное имущество гражданке, сумку которой злоумышленник похитил, когда она выбрасывала мусор

В городе Мариинск экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который похитил женскую сумочку, пока ее хозяйка выкидывала мусор.

В дневное время росгвардейцы получили сообщение от 53-летней потерпевшей. Местная жительница рассказала, что вышла из дома, чтобы выкинуть мусорный пакет. Женщина поставила сумку на землю, чтобы открыть крышку бака, когда неизвестный прохожий схватил ее имущество и скрылся. В сумочке потерпевшей находили денежные средства в размере 4 300 рублей, банковская карта и документы, После этого горожанка обратилась за помощью к правоохранителям.

Бойцы Росгвардии совместно с сотрудником МВД установили приметы подозреваемого и приступили к поискам. Стражи правопорядка обнаружили подходящего под описание неизвестного неподалеку от торгового центра по улице Ленина. Заметив патрульный автомобиль подозреваемый попытался незаметно откинуть похищенную сумочку в сторону. Сотрудники задержали мужчину для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее не судимый 62-летний кузбассовец с признаками алкогольного опьянения. Потерпевшая опознала злоумышленника.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное имущество было возвращено законной владелице.