Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе росгвардейцы вернули похищенное имущество гражданке, сумку которой злоумышленник похитил, когда она выбрасывала мусор

В городе Мариинск экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который похитил женскую сумочку, пока ее хозяйка выкидывала мусор.

В дневное время росгвардейцы получили сообщение от 53-летней потерпевшей. Местная жительница рассказала, что вышла из дома, чтобы выкинуть мусорный пакет. Женщина поставила сумку на землю, чтобы открыть крышку бака, когда неизвестный прохожий схватил ее имущество и скрылся. В сумочке потерпевшей находили денежные средства в размере 4 300 рублей, банковская карта и документы, После этого горожанка обратилась за помощью к правоохранителям.

Бойцы Росгвардии совместно с сотрудником МВД установили приметы подозреваемого и приступили к поискам. Стражи правопорядка обнаружили подходящего под описание неизвестного неподалеку от торгового центра по улице Ленина. Заметив патрульный автомобиль подозреваемый попытался незаметно откинуть похищенную сумочку в сторону. Сотрудники задержали мужчину для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее не судимый 62-летний кузбассовец с признаками алкогольного опьянения. Потерпевшая опознала злоумышленника.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное имущество было возвращено законной владелице.

 

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
02/08/2021
Происшествия
Мариинск

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Супруги из Кузбасса хотели продать коров, но стали жертвами мошенницы
В Междуреченске супружеская пара стала жертвой мошенницы. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по...
Государственный фонд «Круг добра» отказал в спасении малышу со СМА из Новокузнецка
Родители Саши обратились в государственный фонд «Круг добра», чтобы поставить ребенку укол «...
За сутки в Кузбассе COVID-19 заболели еще 205 человек
В Кемеровской области за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 205 местных жителей. Как...
В Новокузнецке в День ВДВ запретили купаться в фонтане
В Новокузнецке уже второй год подряд отменяют массовые мероприятия в День десантника. Сегодня...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus