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В Кузбассе росгвардейцы вручили медаль бывшей узнице концлагеря

В Ленинске-Кузнецком офицеры филиала вневедомственной охраны Росгвардии навестили 89-летнюю Марию Павловну Валееву, бывшую узницу концлагеря, и вручили ей юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В возрасте 8 лет Мария Павловна была насильно угнана в концлагерь в Восточной Европе, где стала свидетелем ужасов фашизма. После освобождения Красной Армией она вернулась в родное село, а в 1956 году переехала в Ленинск-Кузнецкий, где вышла замуж и родила троих детей. С 1970 по 1986 год она работала в отделе вневедомственной охраны. Выйдя на пенсию, она стала бабушкой 6 внуков и 15 правнуков.

За свою жизнь Мария Павловна была награждена 12 наградами, однако самая ценная для неё – медаль «Непокоренные», за проявленную стойкость и верность Родине.

«Ваша судьба – это пример несгибаемой воли и преданности Отечеству. Мы гордимся тем, что можем выразить вам благодарность за вашу стойкость и силу духа», – отметил заместитель командира роты Ленинск-Кузнецкого филиала вневедомственной охраны Росгвардии капитан Дмитрий Солодухин.

Росгвардейцы поинтересовались условиями быта Марии Павловны, предложили помощь и выразили готовность поддерживать её в дальнейшем. Вскоре они планируют вновь навестить ветерана.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
18/02/2025
Общество
Ленинск-Кузнецкий
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