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В Кузбассе росгвардейцы задержали подозреваемого, находящегося в розыске за кражу кошелька у пенсионерки

    В вечернее время в городе Юрга экипаж Росгвардии вневедомственной охраны около многоквартирного дома по улице Волгоградская обнаружили и задержали 39-летнего местного жителя, который подходил под описание ранее полученной ориентировки. 

    Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и кражу разыскивался юргинскими правоохранителями. Задержанный горожанин подозревается в хищении кошелька у 66-летней местной жительницы. По предварительной информации,  злоумышленник в одном из магазинов города воспользовался моментом, когда потерпевшая отвлеклась, и вытащил из ее сумки кошелек, в котором находились денежные средства в размере 500 рублей.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого полицейским.  

 

 

Происшествия
Юрга
kuzbassnews.ru
23/09/2020
Происшествия
Юрга
Новости Кузбасса

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