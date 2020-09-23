В Кузбассе росгвардейцы задержали подозреваемого, находящегося в розыске за кражу кошелька у пенсионерки

В вечернее время в городе Юрга экипаж Росгвардии вневедомственной охраны около многоквартирного дома по улице Волгоградская обнаружили и задержали 39-летнего местного жителя, который подходил под описание ранее полученной ориентировки.

Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и кражу разыскивался юргинскими правоохранителями. Задержанный горожанин подозревается в хищении кошелька у 66-летней местной жительницы. По предварительной информации, злоумышленник в одном из магазинов города воспользовался моментом, когда потерпевшая отвлеклась, и вытащил из ее сумки кошелек, в котором находились денежные средства в размере 500 рублей.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого полицейским.