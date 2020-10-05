В Кузбассе росгвардейцы задержали подозреваемого в повреждении чужого имущества

К середине недели в Красноярск придут холода и снег Ночи станут холоднее, пойдет дождь, а местами возможно и снег. Со среды станет еще холоднее, а...

Сергей Цивилев поздравил кузбасских учителей с праздником Поздравил педагогов с праздником и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он отметил, что...

В Кемеровской области начинается вакцинация от коронавируса В Кемеровской области начинается вакцинация от коронавируса. В Кузбасс уже поступила отечественная...