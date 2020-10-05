В Кузбассе росгвардейцы задержали подозреваемого в повреждении чужого имущества

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал 32-летнего дебошира, который повредил автомобиль такси.
Прибывшие на сигнал на одну из городских автозаправочных станций росгвардейцы выяснили, что автомобиль ВАЗ-2114 43-летнего новокузнечанина подвергся нападению буйного клиента. По предварительной информации, у пассажира не было денег для оплаты проезда. На требование таксиста покинуть автомобиль клиент стал вести тебя неадекватно, вышел из машины и стеклянной бутылкой разбил лобовое стекло транспортного средства. После этого водитель обратился за помощью к правоохранителям. Задержанным оказался ранее судимый за неправомерное завладение автомобилем местный житель с признаками алкогольного опьянения.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам полиции.
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