В Кузбассе росгвардейцы задержали подозреваемых в грабеже

В Кемерове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны по горячим следам задержал двоих рецидивистов, которые отняли смартфон у молодого человека.

За помощью к правоохранителям обратился 22-летний местный житель, который сообщил, что на проспекте Шахтеров в ходе совместного распития спиртных напитков у него случился конфликт с двумя малознакомыми приятелями. По предварительной информации, злоумышленники под угрозой насилия заставили потерпевшего отдать смартфон, после чего скрылись.

Выяснив на месте происшествия характерные приметы подозреваемых, один из которых был одет в красную куртку, росгвардейцы приступили к поискам. В результате стражи правопорядка обнаружили и задержали не однократно судимых за кражи местных жителей 40 и 42 лет с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, задержанные направлялись в один из городских ломбардов, чтобы сдать похищенный смартфон.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных правоохранителям. Имущество возвращено законному владельцу.