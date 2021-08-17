Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе росгвардейцы задержали злоумышленника, который из-за ссоры разбил авто своего начальника

В Таштаголе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который разбил иномарку своего начальника из-за ссоры на работе.

В дневное время стражи правопорядка получили сообщение от очевидца, что по улице Ноградская неизвестный руками и ногами бьет автомобиль марки «Лэнд Крузер». На указанном адресате бойцы Росгвардии обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения, который продолжал разбивать окна автомобиля. Росгвардейцы задержали его для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за кражи и разбой 30-летний местный житель.

По предварительной информации поврежденный транспорт принадлежал 46-летнему начальнику задержанного. Злоумышленник решил разбить авто коллеги после ссоры на работе.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали кузбассовца сотрудникам органов внутренних дел. Сумма ущерба устанавливается.

Происшествия
Таштагол
kuzbassnews.ru
17/08/2021
Происшествия
Таштагол

Популярное за месяц
В Кузбассе компания «Спиртранс» за неуплату штрафа в срок обязана дополнительно выплатить его двойной размер
Проверка юридического лица на соответствие требованиям к использованию птицы в культурно-зрелищных целях и её содержанию.
Более 260 вопросов задали кузбассовцы медикам в ходе марафона «COVID: остаться в живых»
В Мариинске побывали участники Крестного хода, посвященного 130-летию путешествия на восток цесаревича Николая
В Чебулинском округе проходит модернизация центра мордовской культуры
В Кузбассе стартовал марафон об эпидемиологической ситуации в регионе «COVID: остаться в живых»
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбасс с северным ветром придёт похолодание до +14 градусов
Ночью осадков ждать не стоит, а вот днём в отдельных районах прольют кратковременные дожди с...
На поврежденном путепроводе на трассе Р-255 Сибирь в Кузбассе восстановлено движение
В Топкинском районе Кемеровской области восстановлено движение транспортных средств на участке...
Прыжок молодого человека с Кузнецкого моста в Кемерове попал на камеру
Согласно опубликованным в Сети кадрам, инцидент произошел ночью и едва не привел к трагедии....
В Кемерове произошло задымление трамвая
Сегодня, 16 августа, в соцсетях кемеровчане сообщили о возгорании трамвая возле «Ленты».
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus