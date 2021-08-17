В Кузбассе росгвардейцы задержали злоумышленника, который из-за ссоры разбил авто своего начальника

В Таштаголе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который разбил иномарку своего начальника из-за ссоры на работе.

В дневное время стражи правопорядка получили сообщение от очевидца, что по улице Ноградская неизвестный руками и ногами бьет автомобиль марки «Лэнд Крузер». На указанном адресате бойцы Росгвардии обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения, который продолжал разбивать окна автомобиля. Росгвардейцы задержали его для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за кражи и разбой 30-летний местный житель.

По предварительной информации поврежденный транспорт принадлежал 46-летнему начальнику задержанного. Злоумышленник решил разбить авто коллеги после ссоры на работе.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали кузбассовца сотрудникам органов внутренних дел. Сумма ущерба устанавливается.