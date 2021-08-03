В Кузбассе росгвардейцы задержали злоумышленника, похитившего магнитолу из незапертого авто

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который похитил магнитолу из автомобиля местного жителя, припаркованного во дворе многоквартирного дома.
В дневное время росгвардейцы получили ориентировку на автомобиль подозреваемого, который накануне похитил имущество 53-летнего горожанина по улице Сосновая. Неизвестный вытащил магнитолу из авто потерпевшего в ночное время накануне, после чего сел в свое транспортное средство и скрылся. По предварительной информации потерпевший забыл закрыть двери своего автомобиля. При помощи внешней видеокамеры многоквартирного дома, расположенной на фасаде здания, бойцы установили приметы подозреваемого и его автомобиля марки ВАЗ 2112.
Росгвардейцы обнаружили подозреваемого по улице Герцена. Когда неизвестный покинул свою машину, бойцы задержали его для выяснения обстоятельств. Задержанным оказался ранее несудимый 35-летний кузбассовец. По предварительной информации похищенное имущество мужчина собирался продать.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали кузбассовцам сотрудникам органов внутренних дел.
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