Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе росгвардейцы задержали злоумышленника, причинившего вред здоровью сожительнице

В городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал 44-летнего местного жителя, который напал на сожительницу.

О происшествии сообщили медики, которые прибыли на сигнал на улице Красноармейская. По предварительной информации, у потерпевшей 52-летней горожанке во время совместного распития дома спиртных напитков случился конфликт с сожителем. В результате ссоры мужчина стеклянной банкой причинил вред здоровью женщине. Горожанка покинула жилище и обратилась за медицинской помощью. Росгвардейцы задержали ранее судимого за побои и угрозу убийством мужчину в квартире потерпевшей. Свою вину злоумышленник признал, о причинах своего поступка не сообщил.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям. Потерпевшая была госпитализирована в медицинское учреждение.

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
05/10/2020
Происшествия
Топки
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

К середине недели в Красноярск придут холода и снег
Ночи станут холоднее, пойдет дождь, а местами возможно и снег. Со среды станет еще холоднее, а...
Сергей Цивилев поздравил кузбасских учителей с праздником
Поздравил педагогов с праздником и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он отметил, что...
В Кемеровской области начинается вакцинация от коронавируса
В Кемеровской области начинается вакцинация от коронавируса. В Кузбасс уже поступила отечественная...
В Новокузнецке установят новое ограничение скорости на Бызовском шоссе
В Новокузнецке работы в рамках реконструкции Бызовского шоссе, начавшиеся в сентябре 2019 года,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus