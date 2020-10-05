В Кузбассе росгвардейцы задержали злоумышленника, причинившего вред здоровью сожительнице

В городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал 44-летнего местного жителя, который напал на сожительницу.

О происшествии сообщили медики, которые прибыли на сигнал на улице Красноармейская. По предварительной информации, у потерпевшей 52-летней горожанке во время совместного распития дома спиртных напитков случился конфликт с сожителем. В результате ссоры мужчина стеклянной банкой причинил вред здоровью женщине. Горожанка покинула жилище и обратилась за медицинской помощью. Росгвардейцы задержали ранее судимого за побои и угрозу убийством мужчину в квартире потерпевшей. Свою вину злоумышленник признал, о причинах своего поступка не сообщил.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям. Потерпевшая была госпитализирована в медицинское учреждение.