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В Кузбассе Росгвардия обеспечила правопорядок во время крещенских празднований

Сотрудники Росгвардии приняли участие в обеспечении общественного порядка и безопасности в ходе празднования Крещения Господня. В 13 населенных пунктах Кузбасса они контролировали соблюдение порядка совместно с сотрудниками МЧС, МВД и волонтерами.

Росгвардейцы обеспечивали безопасность в местах проведения крещенских купаний, на территории церквей и других религиозных объектах. Маршруты патрулей были скорректированы для оперативного реагирования на местах массового скопления людей.

Всего в праздничных мероприятиях приняли участие более 30 000 жителей региона. Благодаря скоординированной работе нарушений и происшествий зафиксировано не было.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
21/01/2025
Общество
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