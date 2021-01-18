В Кузбассе Росгвардия обеспечит безопасность граждан в период празднования Крещения Господня

В Кемеровской области для защиты верующих от противоправных посягательств в период празднования Крещения Господня задействованы силы и средства ОМОН Росгвардии из Кемерова и Новокузнецка.

Весь прошедший день сотрудники спецподразделения осуществляли подготовительную работу по обеспечению безопасности на местах проведения массовых мероприятий. Особенную роль в этом отводилась специалистам кинологам, а также их четвероногим коллегам. С помощью минно-розыскных собак омоновцы обследовали территорию церквей и других мест проведения обряда.

Минно-розыскные собаки спецподразделений Росгвардии применяются для обнаружения оружия, боеприпасов и других взрывчатых веществ. В паре с кинологами четвероногие саперы обследуют на объекте помещения и другие труднодоступные места на предмет опасных находок. После тщательной проверки специалисты готовят акт осмотра, в котором указаны результаты обследования, после чего объект передается под защиту сотрудникам органов внутренних дел.

Кроме этого, сотрудники ОМОН и вневедомственной охраны окажут содействие полиции в обеспечении общественного порядка на местах проведения церковного праздника.