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В Кузбассе Росгвардия обеспечивает безопасность на мероприятиях во время празднования Дня шахтера

В Кемеровской области начались торжественные мероприятия, приуроченные к главному празднику региона – Дню шахтера. В городах и районах области проходят народные гуляния, спортивные состязания, фейерверки, а также творческие концерты. Праздничные торжества завершатся в воскресенье. Ожидается, что их посетят около 200 000 человек.

 Росгвардия Кузбасса оказывает содействие в обеспечении дополнительных мер безопасности. Перед началом всех мероприятий росгвардейцы обследовали праздничные площадки на безопасность.

 Более 100 сотрудников ОМОН и вневедомственной охраны Росгвардии приближены к местам массовых гуляний в 13 населённых пунктах, в том числе столице празднования Полысаеве, а также Кемерове и Новокузнецке.  

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
28/08/2022
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