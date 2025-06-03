Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе Росгвардия организовала праздничное мероприятие для детей, приуроченное ко Дню защиты детей

Совместно с фондом «Поверь в счастье» Росгвардия продолжила добрую традицию проведения праздника для детей на территории жилого комплекса спецназа «Кузбасс». Более двухсот детей из семей сотрудников и военнослужащих Росгвардии получили массу положительных эмоций благодаря насыщенной программе, включавшей в себя творческие выступления, состязания и обучающие занятия.

Для юных гостей были организованы интерактивные зоны, где они могли развить свои творческие и спортивные способности, а также насладиться мороженым, сладкой ватой и мармеладом. Особенно интересным стало знакомство с боевой экипировкой, которое позволило детям узнать больше о различных видах снаряжения и даже подержать в руках макеты оружия времен Великой Отечественной войны. Самые активные ребята смогли поучаствовать в танцевальных конкурсах. Кроме этого, маленькие кузбассовцы провели время с четвероногими друзьями.

«В основе тематики праздника – идея добра, которое дети могу делать вместе со взрослыми. Надеюсь, этот праздник останется ярким воспоминанием для детей до следующего года», – рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «Поверь в счастье» Наталья Рюмина.

В финале торжества семьи имели возможность запечатлеть моменты на красочных снимках в фотозоне, оформленной заранее детскими руками в сочных оттенках.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
03/06/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus