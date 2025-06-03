В Кузбассе Росгвардия организовала праздничное мероприятие для детей, приуроченное ко Дню защиты детей

Совместно с фондом «Поверь в счастье» Росгвардия продолжила добрую традицию проведения праздника для детей на территории жилого комплекса спецназа «Кузбасс». Более двухсот детей из семей сотрудников и военнослужащих Росгвардии получили массу положительных эмоций благодаря насыщенной программе, включавшей в себя творческие выступления, состязания и обучающие занятия.

Для юных гостей были организованы интерактивные зоны, где они могли развить свои творческие и спортивные способности, а также насладиться мороженым, сладкой ватой и мармеладом. Особенно интересным стало знакомство с боевой экипировкой, которое позволило детям узнать больше о различных видах снаряжения и даже подержать в руках макеты оружия времен Великой Отечественной войны. Самые активные ребята смогли поучаствовать в танцевальных конкурсах. Кроме этого, маленькие кузбассовцы провели время с четвероногими друзьями.

«В основе тематики праздника – идея добра, которое дети могу делать вместе со взрослыми. Надеюсь, этот праздник останется ярким воспоминанием для детей до следующего года», – рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «Поверь в счастье» Наталья Рюмина.

В финале торжества семьи имели возможность запечатлеть моменты на красочных снимках в фотозоне, оформленной заранее детскими руками в сочных оттенках.

Фото: Росгвардия