В Кузбассе Росгвардия приняла под защиту 14 социально важных объектов

Управление вневедомственной охраны Росгвардии Кузбасса продолжает работу по усилению мер безопасности на социально-значимых объектах региона. Так, с начала года принято под защиту 14 учреждений.

Среди них беловский «Дворец творчества детей и молодежи», кемеровская городская детская клиническая больница, объекты междуреченского горностроительного техникума. Кроме этого, под защиту войск правопорядка в Прокопьевске принято пять детских садов и две школы, а также три центра дополнительного образования в Таштаголе. На всех объектах установлены кнопки экстренного вызова групп задержаний Росгвардии. С работниками этих организаций росгвардейцы провели инструктажи по действиям в экстремальных ситуациях.

В настоящий момент под защитой силового ведомства в Кузбассе находится 34 тысячи объектов различных форм собственности, в том числе 1 388 учреждений образования.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.