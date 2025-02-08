В Кузбассе Росгвардия провела телефонную линию по вопросам военного образования

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу прошла прямая телефонная линия по вопросам поступления в высшие военные учебные заведения войск национальной гвардии России.

В мероприятии приняла участие заместитель начальника отдела кадров Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу подполковник Ольга Тумакова. С 14:00 до 18:00 граждане обращались на прямую линию и получали консультации по различным вопросам заявленной темы.

Одним из позвонивших оказался участник СВО из Юрги. Он сообщил, что его сын в декабре прошлого года вернулся с военной службы и рассматривает возможность поступления в институт Росгвардии. Мужчина переживает, что сын не наберет проходной балл из-за низкой оценки по одному из предметов, и поинтересовался, возможно ли платное обучение в военном вузе. Ольга Владимировна пояснила, что обучение в таких заведениях осуществляется только на бюджетной основе. Однако, если при подаче заявления будет предоставлена вся необходимая информация, кандидатуру его сына могут рассмотреть в приоритетном порядке, поскольку отец является участником СВО.

В ходе прямой линии были разъяснены актуальные правила приема в военные институты войск национальной гвардии России с учетом изменений в законодательстве о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов. В Росгвардии предусмотрены специальные квоты для поступления в ведомственные образовательные организации для детей участников специальной военной операции.

Еще один звонок поступил от жителя одного из городов Кузбасса. Он сообщил, что хочет связать свою жизнь с военной службой, но переживает, что ему откажут в приеме из-за судимости одного из близких родственников. Ольга Владимировна разъяснила, что такие вопросы рассматриваются в индивидуальном порядке. Однако, чтобы получить точную информацию, она предложила помощь в предварительной проверке обстоятельств, которые могут повлиять на процедуру отбора. Для этого необходимо подать заявление в Управление Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу для рассмотрения кандидатуры.

Всего во время прямой линии поступило семь звонков. Вопросы касались предоставления льгот обучающимся, особенностей прохождения военно-врачебной комиссии и других тем. На все обращения граждане получили исчерпывающие ответы специалистов Росгвардии.

«Проведение подобных мероприятий предоставляет молодым людям уникальную возможность разобраться в сложных вопросах и получить дополнительную информацию о службе в Росгвардии. Особенно это полезно для тех, кто нуждается в сопровождении и консультационной поддержке. Если молодой человек решил поступать в вузы Росгвардии, мы можем стать для него связующим звеном и помочь в поступлении», — отметила подполковник Ольга Тумакова.

На сегодняшний день в России функционируют четыре образовательные организации Росгвардии:

Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева,

Пермский военный институт,

Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт,

Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт.

Фото: Росгвардия