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В Кузбассе Россельхознадзор предостерег лицензиата за ненадлежащее обращение лекарственных препаратов для ветеринарного применения

27 февраля 2025 года в адрес Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора поступило обращение, согласно которому в одном из магазинов города Кемерово осуществляется оборот лекарственных препаратов для ветеринарного применения с нарушением условий лицензирования.

13 марта 2025 года в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, проведенного специалистом ведомства в виде наблюдения за соблюдением обаятельных требований, установлено, что ИП Калмыкова Т.С., являясь зарегистрированным лицензиатом, реализует лекарственные препараты для ветеринарного применения по адресу, не заявленному в Реестре лицензий Россельхознадзора.

Данный факт является нарушением обязательных требований в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, а действия предпринимателя нарушают обязательные требования, установленные п. 8 ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В результате 13 марта 2025 года в адрес ИП Калмыкова Т.С. объявлено предостережение, в котором в качестве превентивной меры предложено направить в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора через портал ЕПГУ заявление для внесения изменений в соответствующий Реестр лицензий.

Общество
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18/03/2025
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