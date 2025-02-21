В Кузбассе Россельхознадзор предостерег предпринимателей от реализации животноводческой продукции без документов

В Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора 29 января 2025 года поступила информация с признаками нарушений при реализации животноводческой продукции на территории, прилегающей к дому 45 по ул. Советская г. Белово Кемеровской области-Кузбасса.

Для оценки достоверности сведений государственный инспектор ведомства провел наблюдения за соблюдением обязательных требований без взаимодействия с предполагаемыми нарушителями и зафиксировал, что в реализации находилась переработанная мясная продукция в ассортименте (копченые колбасы и мясные деликатесы, холодец), мясо на кости, мясные полуфабрикаты, сало соленое, яйцо, масло и т.д.

При этом продукция, принадлежащая двум индивидуальным предпринимателям, предлагалась к продаже без упаковки и в отсутствие маркировки, характеризующей происхождение и сроки годности.

Дальнейший анализ предпринимательской деятельности показал, что по вышеуказанному адресу площадка для реализации продукции не зарегистрирована в компоненте «Цербер» ФГИС «ВетИС» и, соответственно, не осуществляется оформление ветеринарных сопроводительных документов на реализуемую продукцию в компоненте «Меркурий» ФГИС «ВетИС». Таким образом, в обращении находилась продукция животного происхождения прослеживаемость которой не подтверждена.

В результате проведенных мероприятий 18 февраля ведомством в отношении предпринимателей, осуществлявших продажу, объявлены предостережения о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства и предложено принять меры по их устранению. Кроме того, соответствующая информация оперативно направлена в региональное управление Роспотребнадзора для отработки событий в рамках компетенции.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора сообщают, что в соответствии с ветеринарным законодательством России оборот животноводческой продукции возможен только при наличии ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение продукции, её ветеринарно-санитарное состояние, а также эпизоотическую безопасность территорий, где была произведена продукция.