В Кузбассе Россельхознадзор предостерег собственника зарастающих пахотных земель в границах Прокопьевского муниципального района

Зарастание земельного участка площадью 7 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 13 марта 2025 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Прокопьевского муниципального района Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими не использование сельхозугодий, стало наличие сорной (костер полевой, костер безостый, пырей ползучий, осот розовый, полынь, лопух, болиголов пятнистый и др.) и древесно-кустарниковой (березы высотой более 3-х м, березы, ивы, сосны высотой более 1,5 м, поросль березы высотой не менее 1 м) растительности, а также деградация (закочкаривание) участка, что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи, 21 марта юридическому лицу, в пользовании которого данный участок находится на праве собственности, ведомством объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено провести мелиоративные мероприятия по расчистке земель от сорной и древесной растительности в соответствии с проектом мелиорации земель, по восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние пригодное для использования по целевому назначению.