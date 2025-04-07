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В Кузбассе Россельхознадзор предостерег собственника зарастающих пахотных земель в границах Кемеровского района

Зарастание земельного участка площадью 49 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 21 марта 2025 года в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия, а именно, при анализе серии космоснимков земель сельскохозяйственного назначения в границах КСП «Щегловское» Кемеровского района Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими не использование сельхозугодий, стали признаки зарастания древесной растительностью, что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Поскольку земельный участок является непригодным для сельскохозяйственного производства, выведен из сельскохозяйственного оборота и не может использоваться в сельскохозяйственном производстве без проведения культуртехнических мероприятий, направленных на приведение участка в состояние, пригодное для производства сельскохозяйственной продукции.

В этой связи 27 марта 2025 года гражданину, в пользовании которого данный участок находится на праве собственности, ведомством объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено провести мелиоративные мероприятия по расчистке земель от древесной растительности в соответствии с проектом мелиорации земель,восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства.

 

Общество
kuzbassnews.ru
07/04/2025
Общество

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