В Кузбассе Россельхознадзор предостерег владельцев животных за отсутствие сведений об их учёте во ФГИС «Хорриот»

С января по апрель 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора объявили 34 предостережения в связи с нарушениями обязательных требований ветеринарного законодательства, выявленными при содержании крупного рогатого скота.

Так, при анализе сведений в компоненте ФГИС «ВетИС» — «Меркурий» на площадках хозяйствующих субъектов — личных подсобных хозяйствах и индивидуальных предпринимателей – зафиксировано производство молока коровьего сырого. При этом в компоненте ФГИС «ВетИС» — «Хорриот» отсутствуют сведения о данных производственных площадках, а также данных о животных.

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2023 № 550 «Об утверждении Правил осуществления учета животных и перечня видов животных, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учету, случаев осуществления индивидуального или группового маркирования и учета животных, а также сроков осуществления учета животных» крупный рогатый скот подлежит индивидуальному маркированию и учету не позднее 1 сентября 2024 года.

В этой связи, ведомство напоминает о необходимости строгого соблюдения требований по обязательному учету сельскохозяйственных животных в установленные сроки. Владельцы животных вправе самостоятельно выбрать тип средства маркирования из предусмотренных ветеринарными правилами в зависимости от вида животного.

При этом маркирование животных осуществляется владельцами животных за свой счёт самостоятельно или посредством привлечения иных лиц: не позднее 30 дней после рождения крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз; в течение 7 дней после выведения домашней птицы; не позднее 14 дней после заселения в улей пчел.

В течение 10 рабочих дней после маркировки или ввоза животных на территорию Российской Федерации владельцам необходимо обеспечить их учёт. Для этого они предоставляют необходимые для учета животных (группы животных) сведения специалистам в области ветеринарии в письменной форме или иными способами, позволяющими зафиксировать дату и время получения информации, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты. В зависимости от вида животных эти сроки имеют утвержденный российским законодательством календарь:

• КРС, лошади (кроме ЛПХ), свиньи — до 1 сентября 2024 г.;

• Лошади в ЛПХ — до 1 сентября 2025 г.;

• Домашняя птица:

— для промышленных предприятий — до 1 сентября 2024 г.;

— для ЛПХ (более 10 голов) — до 1 сентября 2026 г.;

— для ЛПХ (до 10 голов) — до 1 сентября 2029 г.

• Овцы и козы — до 1 декабря 2025 г.

• Пчёлы — до 1 сентября 2025 г.