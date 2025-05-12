В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на экспортную партию рапса

5 мая 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение юридическому лицу в связи с выявлением в обращении декларации о соответствии, оформленной с внесением недостоверных сведений в документах.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что предприниматель оформил 900 т рапса при наличии сведений об урожае в объеме 870,59 т, что свидетельствует о расхождении в объеме и недостоверном декларировании соответствия продукции.

Кроме того, ведомством установлены нарушения при оформлении декларации о соответствии на бумажном носителе, а именно: в поле «Сведения о продукции» для партии продукции (рапс) не указаны реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующий партию продукции (в том числе ее размер); в разделе «Декларация о соответствии принята на основании» протоколы испытаний внесены с испытательной лабораторией без указания уникального номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц; оптически считываемый матричный код (QR-код) необходимо указывать в поле 13 «QR-код».

Таким образом, установлен факт несоответствия декларации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза.

Декларация о соответствии, заявителем которой является сельхозтоваропроизводитель из Боготольского района Красноярского края, была признана недействительной.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874, а также Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления» и соблюдать их требования при оформлении декларации о соответствии. Кроме того, хозяйствующему субъекту указано на то, что подтверждение (декларирование) соответствия партии зерна необходимо проводить в количестве, не превышающем массу собранного урожая зерна (в весе после доработки).