В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на гречиху

14 мая 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе мониторинга информации, размещенной на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация), выявил факт нахождения в обращении декларации на партию гречихи урожая 2023 года с нарушением установленных процедур обязательного подтверждения соответствия.

Заявителем декларации является юридическое лицо из Топкинского района Кемеровской области — Кузбасса.

Так, при оформлении 1 000 т зерна, предназначенного на пищевые цели, сельхозтовапроизводитель не обеспечил проведение исследований по показателю вредной примеси: «Вязель разноцветный», поскольку информация о данном показателе в протоколе испытаний отсутствует.

Таким образом, при декларировании партии гречихи, не подтверждена полная процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства декларация о соответствии признана недействительной.

Сельхозтоваропроизводителю 22 мая 2025 года объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, в котором в качестве превентивной меры предложено изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874 и при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить полную процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».