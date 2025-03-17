В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на овес, предназначенный на кормовые цели

10 марта 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе мониторинга информации, размещенной на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация), выявил факт нахождения в обращении декларации на партию овса урожая 2022 года, оформленной с нарушением требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна.

Так, в оформленной декларации о соответствии на 2 250 т овса, предназначенного на кормовые цели, указана информация о протоколах испытаний не в соответствии с Единой формой декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза и правилами ее оформления.

Также, ведомством установлены нарушения в разделе «Сведения о продукции», а именно: для партии продукции не указаны реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующий партию продукции (в том числе ее размер).

Кроме того, в данном разделе указан нормативный документ, который не распространяется на декларируемую продукцию — овес на кормовые цели.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель, осуществляющий деятельность в Промышленновском районе Кемеровской области — Кузбасса.

Учитывая, что за достоверность данных, указанных в декларации о соответствии, и полноту всех проведенных процессов подтверждения соответствия ответственность несёт заявитель, юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В качестве превентивной меры нарушителю предложено перед регистрацией декларации о соответствии проводить анализ технической документации и при декларировании соответствия зерна соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».

По итогам контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 12 марта 2025 года декларация о соответствии признана недействительной.