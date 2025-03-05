В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на пшеницу

27 февраля 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе мониторинга информации, размещенной на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация), выявил факт нахождения в обращении декларации на партию пшеницы урожая 2024 года, предназначенной на пищевые цели, с нарушением установленных процедур обязательного подтверждения соответствия.

Так, при оформлении 1 100 т зерна индивидуальный предприниматель не обеспечил проведение исследований по обязательному показателю «Гексахлорбензол», поскольку информация о данном показателе в протоколе испытаний отсутствует.

Также, не проведены исследования по показателю безопасности «2,4-Д кислота, ее соли и эфиры». Данный факт подтверждается тем, что при исследовании были использованы методы испытаний, которые не применяются для определения данного показателя.

Кроме этого, в протоколе указан норматив по предельно допустимому уровню содержания вредных примесей «Содержание спорыньи и головни (в совокупности)», который используется для определения обязательных показателей безопасности зерна пшеницы на кормовые цели и к декларируемому зерну пшеницы на пищевые цели не применяется.

Заявителем декларации является предприниматель из Топкинского района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 3 марта 2025 года декларация о соответствии признана недействительной.

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, в котором в качестве превентивной меры предложено изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874, и при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить полную процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».