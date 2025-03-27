В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на пшеницу

24 марта 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, в результате мониторинга информации, размещенной в сети «Интернет» на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация), выявил факт нахождения в обращении декларации на партию пшеницы урожая 2024 года, оформленной с нарушением процедуры обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании 1 390 т пшеницы, предназначенной на пищевые цели, сельхозтоваропроизводитель не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицида Цепеллин, КЭ (действующее вещество: альфа-циперметрин), который использовался при ее выращивании.

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере.

Заявителем декларации является юридическое лицо из Крапивинского района Кемеровской области — Кузбасса.

В целях недопущения выпуска в обращение пшеницы, не прошедшей все необходимые процедуры подтверждения качества, 25 марта принято решение о прекращении действия деклараций о соответствии, а юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна.