В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на рапс

10 февраля 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию семян рапса урожая 2024 года, оформленной с нарушением процедуры обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании 250 т семян рапса на пищевые цели индивидуальный предприниматель не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Брейк, МЭ; Борей, СК; Галион, ВР; Миура, КЭ: лямбда-цигалотрин, имидаклоприд, клопиралид, пиклорам, хизалофоп-п-этил, используемых при его выращивании. Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере.

Кроме того, ведомством установлены нарушения при оформлении декларации о соответствии на бумажном носителе, а именно: поле «в лице» не заполняется, если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя; поле «дополнительная информация» не заполнено, тогда как данный раздел подлежит обязательному заполнению; оптически считываемый матричный код (QR-код) размещен не в установленном месте.

Заявителем декларации является предприниматель из Топкинского района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 14 февраля 2025 года декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна;

— при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».