В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на рапс, предназначенный для отгрузки на экспорт

30 апреля 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию семян рапса урожая 2024 года, оформленной не в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза. Заявителем декларации является предприниматель, осуществляющий деятельность в с. Критово Красноярского края.

Так, при декларировании 273 т семян рапса, предназначенного на пищевые цели, индивидуальный предприниматель допустил следующие нарушения при оформлении декларации о соответствии на бумажном носителе:

— в поле «в лице» не заполняется, если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

— в поле 5 «Сведения о продукции» для партии продукции (рапс) не указаны реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующий партию продукции (в том числе ее размер);

— в разделе «Декларация о соответствии принята на основании» протоколы испытаний внесены с испытательной лабораторией без указания уникального номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц;

— оптически считываемый матричный код (QR-код) необходимо указывать в поле «QR-код».

Кроме того, при оформлении электронной версии декларации о соответствии на сайте Федеральной службы по аккредитации в разделе «Исследования, испытания, измерения» протоколы испытаний также внесены с данными об испытательной лаборатории без указания уникального номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 5 мая 2025 года декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено следующее:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».