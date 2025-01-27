В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на рапс в связи с нарушениями при оформлении

16 января 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию рапса урожая 2024 года, оформленную с нарушением процедуры обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании 50 т рапса, предназначенного на пищевые цели, индивидуальный предприниматель не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Актеон, ВР и Лассо, КЭ — клопиралид, пиклорам и лямбда-цигалотрин, используемых при его выращивании.

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере.

Кроме того, были установлены нарушения, которые выразились в отсутствии информации, указываемой при внесении протоколов испытаний, на основании которых была принята декларация о соответствии, а также в размещении оптически считываемого матричного кода (QR-кода) не в установленном месте.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Гурьевского района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 23 января 2025 года декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов, проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна;

— при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».