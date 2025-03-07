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В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на ячмень

4 марта 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе мониторинга информации, размещенной на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация), выявил факт нахождения в обращении декларации на партию ячменя урожая 2022 года, оформленную с нарушением требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна.

Так, при оформлении 1 000 т ячменя, предназначенного на кормовые цели, в декларации о соответствии указана информация о протоколах испытаний не в соответствии с Единой формой декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза и правилами ее оформления. При этом за достоверность данных, указанных в декларации о соответствии, и полноту всех проведенных процессов подтверждения соответствия ответственность несёт заявитель.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель, осуществляющий  деятельность в Промышленновском районе Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 5 марта 2025 года декларация о соответствии признана недействительной.

Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В качестве превентивной меры нарушителю предложено перед регистрацией декларации о соответствии проводить анализ технической документации и при декларировании соответствия зерна соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».

Общество
kuzbassnews.ru
07/03/2025
Общество
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