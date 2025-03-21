В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие деклараций на партии гречихи и рапса, предназначенных на пищевые цели

17 марта 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию рапса урожая 2024 года, оформленной с нарушением процедуры обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании 350 т рапса, предназначенного на пищевые цели, индивидуальный предприниматель не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующего вещества пестицидов Карачар, КЭ: лямбда-цигалотрин, используемых при его выращивании. Заявителем декларации является предприниматель из Чебулинского района Кемеровской области — Кузбасса.

Нарушения аналогичного характера были установлены и 18 марта в связи нахождением в обращении декларации на 700 т гречихи урожая 2024 года, предназначенной на пищевые цели, при декларировании которой юридическое лицо не обеспечило проведение исследований на остаточное количество действующего вещества пестицидов Спрут Экстра, ВР — глифосат кислоты, используемых при её выращивании.

Данные факты стали подтверждением того, что процедуры оценки соответствия вышеуказанных партий зерна требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялись не в полной мере.

Кроме того, во втором случае проведены процедуры оценки (подтверждения) соответствия на 700 т гречихи при урожае в 607 т, что свидетельствует о принятии декларации о соответствии на основании недостоверных сведений. В этой связи заявителю декларации — сельхозтоваропроизводителю из Промышленновского района — указано на необходимость проведения подтверждения (декларирования) соответствия партии зерна в количестве, не превышающем массу собранного урожая зерна (в весе после доработки).

В результате контрольных (надзорных) мероприятий решением ведомства от 19 марта 2025 года декларации о соответствии признаны недействительными, а хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителям предложено:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов, проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна.