В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие двух деклараций на зерно у одного юридического лица

28 мая 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережения в адрес коллективного хозяйства в связи с выявлением в обращении деклараций, выпущенных с нарушением правил? предъявляемых к их оформлению.

Заявителем деклараций является сельхозтоваропроизводитель из Тяжинского района Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольных (надзорных) мероприятий инспектор ведомства установил, что при оформлении деклараций на продовольственные овес и пшеницу в поле «Сведения о продукции» отсутствуют сведения об области их применения, а именно, на какие цели они предназначены (на пищевые или кормовые цели).

Кроме того, отсутствуют обозначение и наименование документа (документов), в соответствии с которым изготовлено данное зерно (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ). Также, в разделе «Дополнительная информация» отсутствует информация о распространении декларации на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания), с указанием сведений о дате изготовления таких образцов (проб) продукции.

Таким образом, установлен факт несоответствия деклараций о соответствии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза, что стало основанием для признания их недействительными.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874 и Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления» и соблюдать их требования при оформлении декларации о соответствии.