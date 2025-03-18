В Кузбассе Россельхознадзор признал недействительной декларацию о соответствии на пшеницу

12 марта 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию пшеницы урожая 2024 года, оформленной с нарушением требований к оформлению.

Так, при декларировании 707,6 т пшеницы, предназначенной на пищевые цели, установлены нарушения Единой формы декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правил их оформления, а именно, в разделе «Сведения о продукции» у числового значения партии зерна отсутствует единица измерения массы партии (грамм, килограмм, тонна). Вместе с тем, в протоколах испытаний масса партии пшеницы указана в тоннах.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Промышленновского района Кемеровской области-Кузбасса. В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 14 марта 2025 года декларация о соответствии признана недействительной.

Учитывая, что за достоверность данных, указанных в декларации о соответствии, ответственность несёт заявитель, юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ему в качестве превентивной меры предложено изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874, а также Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления» и соблюдать их требования при оформлении декларации о соответствии.