В Кузбассе Россельхознадзор признал недействительными 8 деклараций о соответствии на мясную продукцию

12 февраля 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований путем анализа информации, размещенной во ФГИС «Росаккредитация», зафиксировал признаки нарушения требований технических регламентов Таможенного союза, допущенные кемеровским предприятием ООО «СНЕКДОМ».

Такой мониторинг безопасности, проводимый ведомством на постоянной основе, позволил выявить факты декларирования соответствия вырабатываемой продукции животного происхождения на основании недостоверных данных, в частности, фиктивных протоколов испытаний, что является нарушением требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».

В результате, ведомством незамедлительно были приняты меры о признании недействительными 8 деклараций о соответствии на мясную продукцию данного производителя. Соответствующие изменения уже внесены на сайте Федеральной службы Росаккредитации.

Кроме того, в адрес ООО «СНЕКДОМ» объявлено 8 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований технических регламентов Таможенного союза.