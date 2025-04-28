В Кузбассе Россельхознадзор провел более двухсот консультаций по вопросам безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора уделяют особое внимание оказанию консультативной помощи хозяйствующим субъектам.

С начала года на территории Кузбасса проведено 242 консультации в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, позволяющих хозяйствующим субъектам в полной мере работать в правовом поле и соблюдать законодательство, связанное с использованием пестицидов и агрохимикатов.

Так, хозяйствующие субъекты были проинформированы о требованиях действующего законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Кроме того, аграрии проконсультированы о применения препаратов, зарегистрированных в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, мерах административной ответственности за несоблюдение обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, а также о внесении изменений в отраслевые законодательные акты Российской Федерации.

Специалисты ведомства разъяснили, что прослеживаемость пестицидов и агрохимикатов должна быть обеспечена с момента их ввода в оборот (производства или ввоза на территорию Российской Федерации) до момента их вывода из оборота (вывоза с территории Российской Федерации, применения, реализации в качестве сырья для химического производства, продажи владельцам ЛПХ, обезвреживания, утилизации, уничтожения и захоронения). Юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся обращением пестицидов и агрохимикатов, обязаны заносить во ФГИС «Сатурн» информацию об этой продукции.

Специалисты Россельхознадзора напоминают аграриям, что проведение профилактических мероприятий с использованием видео-конференц-связи возможно через мобильное приложение «Инспектор», доступное для скачивания по ссылке и упрощающее взаимодействие между контролируемым лицом и инспектором надзорного ведомства.