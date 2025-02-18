В Кузбассе Россельхознадзор провел обязательный профвизит в отношении сельхозпредприятия Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

13 февраля 2025 года в отношении сельхотоваропроизводителя из Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса состоялся профилактический визит специалиста Россельхознадзора в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Мероприятие проведено по месту ведения деятельности и имело для хозяйствующего субъекта обязательный характер в связи с чрезвычайно высокой категорией риска.

ООО «КХ С.И. Рощупкина» более 30 лет является одним из самых динамично развивающихся сельхозпредприятий Кузбасса, обрабатывающем по состоянию на 2024 год 12 500 га земли. Крестьянское хозяйство неоднократно признавалось в округе лучшим отраслевым предприятием в номинациях «За получение наивысшего валового сбора зерна и высокую урожайность сельскохозяйственных культур» и « За увеличение объёмов производства продукции, развитие предприятия и рост инвестиций». В числе выращиваемых культур — ячмень, пшеница, рапс, лён, соя, горох, гречиха.

Специалист ведомства проинформировал об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности агрария, к объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении ООО «КХ С.И. Рощупкина», исходя из присвоенной категории риска.

Кроме того, хозяйствующий субъект проконсультирован по вопросам внесения данных о применении пестицидов и агрохимикатов в Федеральную государственную информационную систему ФГИС «Сатурн», о порядке применения и безопасности пестицидов и агрохимикатов с учетом обеспечения соблюдения установленных регламентов и правил применения пестицидов и агрохимикатов, исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.

По результатам мероприятия составлен соответствующий акт проведения обязательного профилактического визита и в установленном порядке направлен в адрес хозяйствующего субъекта.