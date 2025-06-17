В Кузбассе Россельхознадзор провел оценку лицензиата на соответствие требованиям к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях

10 июня 2025 года Россельхознадзором выдана лицензия кузбасской организации, осуществляющей деятельность в пгт. Шерегеш Таштагольского района по содержанию и использованию животных в зоопарке, а, следовательно, имеющей обязательства по соблюдению соответствующих требований, в том числе ветеринарных.

Положительное решение ведомства принято на основании результатов выездной оценки, проведенной специалистом Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора и подтвердившей, что заявленный вид деятельности соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации по содержанию и использованию животных и птиц в зоопарках.

Так, на территории ООО «Ферма Альпак» размещены 10 альпак, 10 миниатюрных барашков уэссанчиков и 22 кролика. Будучи южанами, альпаки совсем не боятся зимы и отлично переносят сибирские холода. Их шерсть приспособлена к самым суровым испытаниям природы. А самое главное – они очень любят общаться с людьми.

Информация о выданной лицензии внесена в реестр лицензий Россельхознадзора, размещенный по ссылке.