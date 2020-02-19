Новости Кузбасса

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в феврале текущего года на территории Кемеровской области были проведены 10 внеплановых выездных проверок по контролю за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, а также требований ветеринарного законодательства РФ.

В ходе проведенных проверок была выявлена продукция животного происхождения, которая находилась в обороте с нарушением как обязательных требований ветеринарного законодательства РФ, так и требований технических регламентов Таможенного союза, а именно: на предприятиях осуществлялось хранение и реализация мясной продукции (свинина, говядина, мясо птицы) без маркировок, позволяющих установить производителя, дату производства, условия хранения и сроки годности, а также без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции в ветеринарно-санитарном отношении.

Согласно статьи 15 Закона РФ «О ветеринарии» все продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной территории по заразным болезням животных. Кроме того, ветеринарные сопроводительные документы характеризуют происхождение, ветеринарно-санитарное состояние животноводческой продукции, эпизоотическое состояние место ее выхода.

Согласно пункта 9 статьи 17 главы 3 Технического регламента Таможенного союза « О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, пищевая продукция, находящаяся на хранении, должна сопровождаться информацией об условиях хранения, сроке годности данной продукции.

По итогам проверок в отношении виновных лиц составлено 5 протоколовпо ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ административная ответственность по которой предусмотрена в виде наложения административного штрафа на должностных лиц и предпринимателей от 3-х тысяч до 5-и тысяч рублей; по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ составлено 8 протоколов, по которой предусмотрена административная ответственность на граждан в размере от 1-й тыс. до 2-х тыс. рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Опасная продукция в количестве более 74 кг изъята из оборота и уничтожена.