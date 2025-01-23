В Кузбассе Россельхознадзор вновь прекратил действие декларации на рапс в связи с нарушениями при оформлении

14 января 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора вновь выявил факт нахождения в обращении декларации на партию рапса урожая 2024 года, оформленную с нарушением.

Так, при декларировании 50 т рапса, предназначенного на пищевые цели, индивидуальный предприниматель неверно указал информацию о протоколах испытаний, на основании которых принята декларация о соответствии. Таким образом, установлен факт её несоответствия требованиям, предъявляемым к декларациям о соответствии, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Юргинского района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 16 января 2025 года декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874, а также Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления» и соблюдать их требования при оформлении декларации о соответствии.