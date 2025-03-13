В Кузбассе Россельхознадзор выдал предостережения предприятиям общественного питания

В целях недопущения недобросовестного отношения участников бизнеса в сфере организации общественного питания Россельхознадзор регулярно проводит анализ текущей ситуации. Благодаря компонентам федеральной государственной информационной системы в сфере ветеринарии «ВетИС» специалистам ведомства предоставлен широкий инструментарий для наблюдения за соблюдением обязательных требований. Кроме того, деятельность предприятий общественного питания изучается по результатам контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия и выездных обследований, предусмотренных положениями Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 №248-ФЗ.

Так, специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора посредством анализа данных об объектах контроля, содержащихся в государственных информационных системах и в сети «Интернет», проводят мониторинг деятельности предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания в местах приготовления или посредством организации сервиса заказа доставки еды из точек общественного питания Кузбасса через мобильное приложение или веб-сайты.

В числе наиболее встречающихся нарушений отмечены следующие:

— ведение деятельности по оказанию услуг в сфере общественного питания без регистрации во ФГИС «ВетИС» и ее компонентах «Цербер» и «Меркурий»;

— поступление на уже зарегистрированные объекты продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, которые предусмотрены для подтверждения качества и безопасности продукции в ветеринарном отношении;

— несвоевременное гашение электронных ветеринарных сопроводительных документов.

Например, индивидуальный предприниматель г. Кемерово, реализующий готовую пищевую продукцию (шаурма из курицы, бургеры в булочке, бургеры в тарелке, хот-дог, WOK лапша, и т.д.) непосредственно в месте приготовления, не оформлял ветеринарные сопроводительные документы на входящую подконтрольную продукцию животного происхождения. При этом на месте приготовления — в точке общественного питания хозяйствующего субъекта, а также на сайте популярного сервиса доставки еды представлены меню и фото готовых блюд, содержащие в составе компоненты животного происхождения, входящие в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами.

Указанные факты являются нарушением обязательных требований технического регламента «О безопасности пищевой продукции», действующего на территории ЕАЭС, «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», Федерального закона РФ «О ветеринарии» и Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Нарушения стали основанием для объявления ведомством в адрес индивидуального предпринимателя предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Бизнесмену предложено зарегистрировать поднадзорный объект в компоненте «Цербер» ФГИС «ВетИС» и принять меры по недопущению нахождения в обороте подконтрольной продукции без ветеринарных сопроводительных документов.

Стоит отметить, что с начала 2025 года в адрес кемеровских предприятий общественного питания ведомство выдало 24 таких предостережения. При этом работа, направленная на профилактику нарушения ветеринарных требований, будет продолжена на территории всех трех регионов, подведомственных Сибирскому межрегиональному управлению Россельхознадзора.