Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе Россельхознадзор выявил в магазине семена овощных культур без «прописки» в Госреестре селекционных достижений

21 апреля 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадора в ходе выездного обследования без взаимодействия с хозяйствующим субъектом — розничным магазином по реализации семенного материала в г. Кемерово — выявил в 20 проконтролированных партиях пакетированных семян овощных культур 4 наименования сорта, не соответствующих требованиям Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве» (далее – Закон).

Так, в соответствии с частью 2 ст. 16 Закона запрещается реализация на территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, если такие сорта и гибриды не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. В их числе оказались семена огурца сортов «Засолочный» и «Аист», а также гороха сортов «Орегон шуга» и «Альфа».

Кроме того, специалистом ведомства выявлено нарушение требований ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве», согласно которой при реализации и транспортировке семян сельскохозяйственных растений в затаренном состоянии их тара (упаковка) должна иметь ярлыки (этикетки) в соответствии с формами, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства сельскохозяйственных растений. При этом в магазине к реализации предлагались пакетированные семена гороха сорта «Орегон шуга», у которых на тарной этикетке нет ботанического наименования сельскохозяйственного растения на латинском языке.

В качестве превентивной меры юридическому лицу — ООО «Бэст Прайс» — было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и указано на необходимость осуществлять реализацию партий семян сельскохозяйственных растений, сорта которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Специалисты ведомства подчеркивают, что при покупке семян необходимо внимательно ознакомиться с маркировкой пакетиков с семенами, на которых должна содержаться следующая информация, регламентированная законодательством:
— ботаническое наименование сельскохозяйственного растения на русском и латинском языках;
— наименование сорта или гибрида сельскохозяйственного растения;
— сведения о производителе семян сельскохозяйственных растений и (или) импортере семян сельскохозяйственных растений (при наличии);
— номер партии семян сельскохозяйственных растений;
— дата упаковки (месяц, год) семян сельскохозяйственных растений;
— масса (в граммах) или количество (в штуках) семян сельскохозяйственных растений;
— наименование химического или биологического препарата (если семена сельскохозяйственных растений обработаны химическими или биологическими препаратами).

Проверить сведения, содержащиеся в Государственном реестре сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, можно по ссылке.

Общество
kuzbassnews.ru
25/04/2025
Общество

Популярное за месяц
В Кузбассе специалисты Россельхознадзора выявили реализацию на маркетплейсе незарегистрированных сортов пакетированных семян овощных культур
Cпециалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявили нарушения при обороте продукции животного происхождения в магазинах сетей «Светофор» и «Маяк»
Из-за урагана в Кузбассе отключается электричество, перевернуты остановки
В Кузбассе с помощью мобильного приложения «Инспектор» проведен профилактический визит в отношении сельхозтоваропроизводителя
В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на рапс в связи с нарушениями при декларировании
В первом квартале 2025 года с юга Кузбасса отгружено более 4 тысяч тонн продуктов переработки зерновых культур
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus