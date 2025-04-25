В Кузбассе Россельхознадзор выявил в магазине семена овощных культур без «прописки» в Госреестре селекционных достижений

21 апреля 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадора в ходе выездного обследования без взаимодействия с хозяйствующим субъектом — розничным магазином по реализации семенного материала в г. Кемерово — выявил в 20 проконтролированных партиях пакетированных семян овощных культур 4 наименования сорта, не соответствующих требованиям Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве» (далее – Закон).

Так, в соответствии с частью 2 ст. 16 Закона запрещается реализация на территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, если такие сорта и гибриды не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. В их числе оказались семена огурца сортов «Засолочный» и «Аист», а также гороха сортов «Орегон шуга» и «Альфа».

Кроме того, специалистом ведомства выявлено нарушение требований ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве», согласно которой при реализации и транспортировке семян сельскохозяйственных растений в затаренном состоянии их тара (упаковка) должна иметь ярлыки (этикетки) в соответствии с формами, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства сельскохозяйственных растений. При этом в магазине к реализации предлагались пакетированные семена гороха сорта «Орегон шуга», у которых на тарной этикетке нет ботанического наименования сельскохозяйственного растения на латинском языке.

В качестве превентивной меры юридическому лицу — ООО «Бэст Прайс» — было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и указано на необходимость осуществлять реализацию партий семян сельскохозяйственных растений, сорта которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Специалисты ведомства подчеркивают, что при покупке семян необходимо внимательно ознакомиться с маркировкой пакетиков с семенами, на которых должна содержаться следующая информация, регламентированная законодательством:

— ботаническое наименование сельскохозяйственного растения на русском и латинском языках;

— наименование сорта или гибрида сельскохозяйственного растения;

— сведения о производителе семян сельскохозяйственных растений и (или) импортере семян сельскохозяйственных растений (при наличии);

— номер партии семян сельскохозяйственных растений;

— дата упаковки (месяц, год) семян сельскохозяйственных растений;

— масса (в граммах) или количество (в штуках) семян сельскохозяйственных растений;

— наименование химического или биологического препарата (если семена сельскохозяйственных растений обработаны химическими или биологическими препаратами).

Проверить сведения, содержащиеся в Государственном реестре сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, можно по ссылке.