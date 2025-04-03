В Кузбассе Россельхознадзором проведено более 300 консультаций по вопросам карантина растений и семеноводства

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора уделяют особое внимание оказанию консультативной помощи хозяйствующим субъектам.

С начала 2025 года на территории Кузбасса проведено 312 консультаций в области карантина растений и семеноводства, позволяющих в полной мере работать в правовом поле и соблюдать законодательство, связанное с производством, перевозкой, хранением, переработкой и реализацией подконтрольной продукции.

Так, хозяйствующие субъекты были проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности в области обеспечения карантина растений, в области семеноводства, безопасного оборота подкарантинной продукции, а также о требованиях стран ЕАЭС к ввозимой подкарантинной продукции.

Кроме того, специалисты ведомства разъясняли требования при перевозке по территории Кемеровской области – Кузбассу саженцев, которые являются подкарантинной продукцией согласно Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»; а также при оформлении карантинного сертификата согласно приказа Минсельхоза России от 12.01.2022 № 7 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата».

Отдельное внимание было уделено ответственности за нарушение требований фитосанитарных правил, технических регламентов и необходимости работы в государственной информационной системе в области карантина растений, обеспечивающей прослеживаемость обеззараживания подкарантинной продукции.