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В Кузбассе руководитель религиозной организации оштрафован за повторное невыполнение предписания пожарного инспектора

Более полутора лет назад в зданиях и на территории Местной религиозной организации православный Приход Свято-Никольского кафедрального собора г.Мариинск Кемеровской области Мариинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) инспектором по пожарному надзору были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, в результате чего религиозной организации было выдано предписание об устранении нарушений.

Государственным инспектором по пожарному надзору более полутора лет назад в адрес Местной религиозной организации православный Приход Свято-Никольского кафедрального собора г.Мариинск Кемеровской области Мариинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в результате проверки соблюдения требований пожарной безопасности было вынесено предписание об устранении выявленных нарушений в зданиях и на территории организации, которое в установленный срок выполнено не было.

За невыполнение предписания 1 октября 2020 года мировым судьёй Мариинского городского судебного района настоятель и председатель Приходского совета религиозной организации был привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

4 сентября 2020 года инспектором было вынесено повторное предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности в срок до 1 марта 2021 года. По результатам проверок религиозной организации было выявлено, что в здании Никольского кафедрального собора отсутствует план эвакуации людей при пожаре, а помещения хозблока, гаража и котельной не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. При этом лестничные марши и лестничные площадки колокольни выполнены из горючих материалов (древесина), в связи с чем не обеспечен предел огнестойкости во внутреннем помещении здания лестничных маршей и площадок. Также было выявлено отсутствие наружного противопожарного водоснабжения здания Никольского кафедрального собора.

29 марта 2021 года в результате проведения внеплановой выездной проверки было установлено, что предписание государственного пожарного инспектора снова не было выполнено, в результате чего был составлен протокол об административном правонарушении, которое предусматривает ответственность для должностных лиц в виде штрафа в размере от 15 до 20 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет.

 В судебном заседании настоятель и председатель Приходского совета местной религиозной организации православный Приход Свято-Никольского кафедрального собора г.Мариинска Кемеровской области Мариинской епархии русской православной церкви (Московский патриархат) с нарушениями согласился и пояснил, что все замечания устраняются по мере возможности.

С учётом установленных обстоятельств, характера совершённого административного правонарушения и его последствий, судья посчитала правильным назначить должностному лицу наказание в виде административного штрафа в минимальном размере - 15 тысяч рублей.

При этом в соответствии с нормами действующего законодательства административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу – до 10 августа 2021 года.

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
15/06/2021
Происшествия
Мариинск

Новости Кузбасса

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