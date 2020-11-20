В Кузбассе с начала года Росгвардия взяла под защиту 42 объекта здравоохранения

С марта текущего года в связи с усиленным режимом работы кузбасских медиков Росгвардия взяла под охрану 42 медучреждения региона. На сегодняшний день в Кемеровской области подразделения вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность 198 объектов здравоохранения.

Также сотрудники Росгвардии обеспечивают безопасность выездных медицинских бригад при помощи спутниковой навигационно-мониторинговой системы «Алмаз». Специальное оборудование установлено в 67 каретах скорой помощи Кемерова, Прокопьевска и Тяжина. В случае необходимости медики могут подать тревожное сообщение с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.