В Кузбассе с начала года Росгвардия взяла под защиту 42 объекта здравоохранения

С марта текущего года в связи с усиленным режимом работы кузбасских медиков Росгвардия взяла под охрану 42 медучреждения региона. На сегодняшний день в Кемеровской области подразделения вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность 198 объектов здравоохранения.
Также сотрудники Росгвардии обеспечивают безопасность выездных медицинских бригад при помощи спутниковой навигационно-мониторинговой системы «Алмаз». Специальное оборудование установлено в 67 каретах скорой помощи Кемерова, Прокопьевска и Тяжина. В случае необходимости медики могут подать тревожное сообщение с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, до конца 2020 года в регионе будут...
|
Заместитель губернатора Алексей Цигельник заявил о снижении заболеваемости коронавирусом и...
|
Кузбасские вузы попросили Роспотребнадзор региона продлить режим дистанционного обучения. От их...
|
В Кузбассе появится новый обсерватор для заражённых коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила...