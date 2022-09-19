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В Кузбассе с начала охотничьего сезона росгвардейцы изъяли у владельцев 40 единиц оружия

 На территории Кемеровской области с конца августа открыт осенний сезон охоты. Инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии совместно с областным департаментом по охране объектов животного мира проводят профилактические мероприятия, направленные на соблюдение законности в сфере оборота оружия и недопущения правонарушений в охотничий сезон.

С начала месяца в Кузбассе совершено 72 административных правонарушений в сфере оборота гражданского оружия. Большинство владельцев привлечены к ответственности за нарушения сроков регистрации (перерегистрации) или сроков постановки оружия на учет. Инспекторы Росгвардии изъяли у недобросовестных охотников 40 единиц гражданского оружия.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что для продления разрешения в подразделения ЛРР Росгвардии необходимо обращаться не позднее, чем за месяц до его окончания. Все документы можно подать через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» в электронном виде.

 Владельцам оружия следует помнить, что просроченное разрешение является недействительным и влечет за собой административную ответственность в виде штрафа с конфискацией оружия, а в отдельных случаях и административный арест.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
19/09/2022
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