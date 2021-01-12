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В Кузбассе с начала января сотрудники Росгвардии отреагировали на 14 сигналов, сопряженных с риском для жизни

На территории Кемеровской области экипажи Росгвардии вневедомственной охраны с начала января текущего года осуществили 14  выездов на сигналы о происшествиях с применением ножа. Большинство сообщений наряды групп задержаний получили на маршрутах патрулирования Новокузнецка.

Так, в период новогодних праздников новокузнецкие экипажи Росгвардии, задействованные в системе единой дислокации, были ориентированы на происшествия, в результате которых в разные дни пострадали от ножевых ранений шесть местных жителей. Причиной тому стали бытовые конфликты во время распития спиртных напитков. Подозреваемые в причинении вреда здоровью были задержаны сотрудниками Росгвардии на местах происшествия.

Кроме этого, оперативное реагирование сотрудников Росгвардии на аналогичные происшествия с применением ножа произошли на маршрутах патрулирования Прокопьевска (1), Ленинск-Кузнецкого (2), Мариинска (2), Анжеро-Судженска (1), Топок (1) и Тяжина (1).

В результате отработки поступивших сигналов росгвардейцы задержали 14 подозреваемых с признаками алкогольного опьянения и для дальнейшего разбирательства их передали сотрудникам органов внутренних дел. Всем потерпевшим, которые получили в ходе конфликтов различные  ножевые ранения, была оказана медицинская помощь. 

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
Мариинск
Прокопьевск
Топки
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/01/2021
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
Мариинск
Прокопьевск
Топки
Тяжин
Новости Кузбасса

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