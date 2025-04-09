В Кузбассе с помощью приложения «Инспектор» проведена процедура лицензирования в сфере обращения ветпрепаратов

Инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проведена оценка соответствия лицензионным требованиям в отношении кемеровского индивидуального предпринимателя ИП Калмыков Е. В.

Соответствующая заявка о предоставлении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения поступила в ведомство 19 марта 2025 года через функционал ЕПГУ.

27 марта в дистанционном формате с помощью мобильного приложения «Инспектор» состоялась процедура, в ходе которой специалист Россельхознадзора зафиксировал, что помещения, технические средства, оборудование, которые предполагается использовать, соответствуют требованиям, предъявляемым в рамкахх лицензируемого вида деятельности.

В этой связи ведомством принято положительное решение о предоставлении ИП Калмыков Е.В. лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения по адресу: г. Кемерово, ул. Космическая, стр. 29 Б.

Таким образом, реестр Россельхознадзора пополнился записью о новом лицензиате.

Стоит отметить, что на государственную услугу по предоставлению лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения Россельхознадзором получен сертификат соответствия принципам и стандартам клиентоцентричности. При этом клиентоцентричный и оперативный подход при оформлении документации для участников бизнеса обеспечен благодаря применению мобильного приложения «Инспектор», которое автоматизирует выполнение ведомственных функций.