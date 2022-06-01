В Кузбассе с помощью системы «Меркурий» обнаружен фантом по вводу в оборот промышленных объемов говядины

В мае текущего года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в результате мониторинга ФГИС «Меркурий» выявлена фантомная площадка по производству мяса, зарегистрированная в г. Белово Кемеровской области.

Так, мониторинговой группой при анализе электронного документооборота OOO «Хакасская мясная компания» установлено грубое нарушение ветеринарного законодательства при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД).

В частности, уполномоченным лицом предприятия оформлен производственный сертификат на 1000 голов убойного крупного рогатого скота без входящих эВСД. На основании данного документа были оформлены производственные сертификаты на субпродукты говяжьи замороженные в общем количестве 12,1 тонны. При этом внесена ложная информация о проведенных лабораторных исследованиях. Продукция в сопровождении ВСД была направлена в ООО "ЛОГОМЯС"(г.Санкт-Петербург).

Управлением Россельхознадзора при выездной проверке установлено, что по адресу, указанному в эВСД, как адрес фактического осуществления деятельности OOO «Хакасская мясная компания», здания (сооружения) отсутствуют. В пределах указанной улицы отсутствуют убойные пункты и площади для содержания КРС. Данная производственная площадка исключена из реестра системы «Цербер» со статусом «фантомная». Уполномоченному лицу предприятия заблокирован доступ к оформлению эВСД в системе «Меркурий».

Более того, сотрудниками Управления Россельхознадзора зафиксированы факты поступления в адрес ООО «ЛОГОМЯС» входящих эВСД, оформленных с фантомных площадок ООО "Махалит" (Ульяновская область) и ЗАО "Юдонские просторы" (Воронежская область) на 8,5 тонны полуфабриката «набор для борща говяжий замороженный».

Информация для сведения и принятия мер в рамках имеющихся полномочий направлена в территориальные управления Россельхознадзора по подведомственности, а также в правоохранительные органы Кемеровской области-Кузбасса.