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В Кузбассе с участием Россельхознадзора обсудили мероприятия по государственному мониторингу пшеницы урожая 2025 года

30 апреля 2025 года в Кемерово представители Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора и Кемеровского филиала ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» приняли участие в совещании со специалистами региональных и муниципальных отраслевых органов власти и сельхозпроизводителями, выращивающими на территории региона пшеницу. Встреча состоялась под руководством и.о. заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Алексея Казакова.

В ходе мероприятия заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Надежда Камынина сообщила, что во исполнение постановления Правительства Российской Федерации №176 в 2025 году запланировано проведение государственного мониторинга в отношении зерна мягкой и твердой пшеницы, необходимого для обеспечения прослеживаемости. Будучи бесплатным для сельхозпроизводителей, госмониторинг зерна позволит получить полные и достоверные данные о его потребительских свойствах. На территории Кузбасса исследования проб пшеницы будут проводиться силами Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Представитель надзорного ведомства напомнила, что товаропроизводитель обязан вносить данные о собранном урожае во ФГИС «Зерно». При этом внесение данных может производиться как в каждый день уборки, так и за 5 дней подряд в последний уборочный день. Учитывая, что ранее система не позволяла вносить изменения, в настоящее время важно обращать внимание, что после внесения информации данные можно будет редактировать по мере уборки урожая и вносить новые.

Кроме того, Надежда Камынина проинформировала собравшихся об обязанности органов местного самоуправления предоставлять информацию о площадях посева пшеницы и об урожае пшеницы в 2025 году в разрезе сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В завершение выступления Надежда Камынина подчеркнула, что специалисты ведомства готовы оказывать всестороннюю помощь сельхозпроизводителям в решении практических вопросов при работе в информационных системах Россельхознадзора, в том числе интегрированных с другими отраслевыми системами.

Ранее Россельхознадзор сообщил о проведении государственного мониторинга зерна в 2025 году.

Общество
kuzbassnews.ru
07/05/2025
Общество
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