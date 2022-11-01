В Кузбассе самарский автодилер пытался оспорить в кассации взыскание около 3 млн рублей за неисправную «LADA XRAY»

Как рассказали «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, самарская компания «Ультра» в кассационной жалобе указывала о необходимости привлечения к участию в деле Акционерное общество «АВТОВАЗ», так как бракованный автомобиль имел не истёкшую гарантию завода-изготовителя. Указывалось и на чрезмерно завышенный размер штрафных санкций.

Но Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил решения судов нижестоящих инстанций без изменения.

Около полугода назад мы рассказывали о взыскании в пользу автолюбителя из Мариинска с самарской компании «Ультра» около 3 миллионов рублей за продажу неисправного автомобиля «LADA XRAY». Напомним, что после приобретения автомобиля в первые же дни стали выявляться недостатки в виде нестабильной работы двигателя, критичные для нейтрализатора. Расторгать договор купли-продажи автомобиля и возвращать его стоимость в размере 1 млн 60 тысяч рублей компания отказалась, поэтому мариинец обратился за защитой своих прав потребителя в суд.

Рассмотрев дело, Мариинский городской суд Кемеровской области взыскал с продавца в пользу потребителя 2 миллиона 885 тысяч 700 рублей, в сумму которых вошли стоимость автомобиля, неустойка, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, компенсация морального вреда, а также взыскание судебных расходов.

Апелляционная судебная инстанция, рассмотрев жалобу автодилера, оставила решение суда первой инстанции без изменения, и через некоторое время компания «Ультра» обратилась с жалобой в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

В кассационной жалобе представителем компании отмечалось, что на момент диагностики автомобиля и проведения экспертизы недостатков в его работе выявлено не было. Указывалось также, что на приобретённый автомобиль ещё не истекла гарантия завода-изготовителя, поэтому судам нижестоящих инстанций следовало привлечь к участию в деле производителя автомобиля «LADA XRAY» – Акционерное общество «АВТОВАЗ». Указывал представитель компании и на чрезмерно завышенный размер штрафных санкций, взысканных в пользу потребителя.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, проверив в пределах доводов кассационной жалобы законность оспариваемых судебных постановлений, не нашла оснований для их отмены, поскольку выводы судов были основаны на нормах действующего законодательства и фактических обстоятельств дела.

В результате кассационная жалоба самарской компании «Ультра» была оставлена без удовлетворения.

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